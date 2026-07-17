Uhapšena dvojica osumnjičenih za prebijanje maloletnika u Novom Sadu, policija traga za ostalima

Luftika pre 3 sata
Uhapšena dvojica osumnjičenih za prebijanje maloletnika u Novom Sadu, policija traga za ostalima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su P.

J. (2004) i O. M. (2005) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška telesna povreda i laka telesna povreda. Petnaestogodišnjak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio povrede glave Kako je saopštio MUP, sumnja se da su oni sinoć, na ulici u Novom Sadu, maskirani i naoružani palicama tukli dvojicu maloletnika, pri čemu su jednom naneli teške, a drugom lake telesne povrede. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Pretučeni dečak u Novom Sadu i dalje u teškom, ali stabilnom stanju

Pretučeni dečak u Novom Sadu i dalje u teškom, ali stabilnom stanju

N1 Info pre 1 sat
Mićin osudio napad na maloletnike u Novom Sadu: Niko nema pravo da ugrožava bezbednost građana

Mićin osudio napad na maloletnike u Novom Sadu: Niko nema pravo da ugrožava bezbednost građana

Insajder pre 2 sata
Drug pretučenog dečaka u Novom Sadu: Bili smo kolateralna šteta, mislili su da smo navijači Partizana

Drug pretučenog dečaka u Novom Sadu: Bili smo kolateralna šteta, mislili su da smo navijači Partizana

N1 Info pre 2 sata
Policija uhapsila većinu osumnjičenih za brutalno prebijanje dečaka u Novom Sadu, za ostalima se traga

Policija uhapsila većinu osumnjičenih za brutalno prebijanje dečaka u Novom Sadu, za ostalima se traga

NIN pre 2 sata
"Izbijeni su mu svi zubi, polomljena vilica..." Jezivi detalji brutalnog prebijanja dečaka u Novom Sadu: Jedan potez napadača…

"Izbijeni su mu svi zubi, polomljena vilica..." Jezivi detalji brutalnog prebijanja dečaka u Novom Sadu: Jedan potez napadača policiji otkrio njegov identitet

Kurir pre 3 sata
Mićin povodom prebijanja dečaka: "Niko nema pravo da ugrožava bezbednost naših sugrađana"

Mićin povodom prebijanja dečaka: "Niko nema pravo da ugrožava bezbednost naših sugrađana"

Radio 021 pre 3 sata
Maskirani mladići palicama tukli maloletnike u Novom Sadu

Maskirani mladići palicama tukli maloletnike u Novom Sadu

RINA pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPuhapseni

Društvo, najnovije vesti »

Podneta krivična prijava protiv Aleksandra Radića, tužilaštvo traži pritvor i poternicu

Podneta krivična prijava protiv Aleksandra Radića, tužilaštvo traži pritvor i poternicu

N1 Info pre 9 minuta
Božo Prelević: Krivična prijava protiv Radića je progon, cilj je da se on ne vrati u zemlju

Božo Prelević: Krivična prijava protiv Radića je progon, cilj je da se on ne vrati u zemlju

N1 Info pre 4 minuta
MUP: Uhapšeno pet osoba, sumnja se da su u laboratoriji u Batajnici proizvodili marihuanu

MUP: Uhapšeno pet osoba, sumnja se da su u laboratoriji u Batajnici proizvodili marihuanu

N1 Info pre 4 minuta
Direktoru vesti N1 Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici upućene jezive pretnje

Direktoru vesti N1 Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici upućene jezive pretnje

Cenzolovka pre 9 minuta
Kako se pobeđuje na izborima i zašto je izborna kontrola ključna: Studentska tribina večeras na Đačkom trgu u Kragujevcu

Kako se pobeđuje na izborima i zašto je izborna kontrola ključna: Studentska tribina večeras na Đačkom trgu u Kragujevcu

Danas pre 9 minuta