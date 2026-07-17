Uhapšena dvojica osumnjičenih za prebijanje maloletnika u Novom Sadu, policija traga za ostalima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su P.

J. (2004) i O. M. (2005) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška telesna povreda i laka telesna povreda. Petnaestogodišnjak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio povrede glave Kako je saopštio MUP, sumnja se da su oni sinoć, na ulici u Novom Sadu, maskirani i naoružani palicama tukli dvojicu maloletnika, pri čemu su jednom naneli teške, a drugom lake telesne povrede. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i