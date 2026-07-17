Crvena zvezda dovela novo pojačanje: Teodosić sredio dolazak centra, stigla i potvrda

Crvena zvezda dovela je novo pojačanje, Džonatan Motli (32) je i zvanično novi košarkaš crveno-belih.

Stigla je i potvrda od strane kluba i stigao je centar. Novi sportski direktor Miloš Teodosić tako je rešio jednu od "gorućih" pozicija u timu. Doskorašnji centar Hapoela iz Tel Aviva bio je velika želja kluba i pre dve godine, ali tada nije došlo do saradnje. Ali, kada je postao slobodan igrač došlo je do novih kontakata i sve je brzo dogovoreno. Motli u Beograd donosi ogromno iskustvo, a čeka ga zanimljiva uloga pošto su crveno-beli menjali kompletnu centarsku