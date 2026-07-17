Crvena zvezda dovela novo pojačanje: Teodosić sredio dolazak centra, stigla i potvrda

Mondo pre 29 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Crvena zvezda dovela novo pojačanje: Teodosić sredio dolazak centra, stigla i potvrda

Crvena zvezda dovela je novo pojačanje, Džonatan Motli (32) je i zvanično novi košarkaš crveno-belih.

Stigla je i potvrda od strane kluba i stigao je centar. Novi sportski direktor Miloš Teodosić tako je rešio jednu od "gorućih" pozicija u timu. Doskorašnji centar Hapoela iz Tel Aviva bio je velika želja kluba i pre dve godine, ali tada nije došlo do saradnje. Ali, kada je postao slobodan igrač došlo je do novih kontakata i sve je brzo dogovoreno. Motli u Beograd donosi ogromno iskustvo, a čeka ga zanimljiva uloga pošto su crveno-beli menjali kompletnu centarsku
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda dovela Džonatana Motlija

Crvena zvezda dovela Džonatana Motlija

Danas pre 5 minuta
Zvanično: Bomba u Zvezdi, centar stiže na Mali Kalemegdan

Zvanično: Bomba u Zvezdi, centar stiže na Mali Kalemegdan

Nova pre 5 minuta
Zvezda objavila: Stiže Džonatan Motli

Zvezda objavila: Stiže Džonatan Motli

Sport klub pre 5 minuta
Zvanično! Džonatan Motli je novi centar Crvene zvezde

Zvanično! Džonatan Motli je novi centar Crvene zvezde

Večernje novosti pre 4 minuta
Drčelina jutarnja bomba: Crvena zvezda potpisala startnog centra!

Drčelina jutarnja bomba: Crvena zvezda potpisala startnog centra!

Hot sport pre 14 minuta
Džonatan Motli je novi centar Crvene zvezde

Džonatan Motli je novi centar Crvene zvezde

Radio sto plus pre 10 minuta
Zvanično: Džonatan Motli potpisao za Zvezdu

Zvanično: Džonatan Motli potpisao za Zvezdu

Dnevnik pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaMiloš Teodosić

Sport, najnovije vesti »

Crvena zvezda dovela Džonatana Motlija

Crvena zvezda dovela Džonatana Motlija

Danas pre 5 minuta
Zvezda objavila: Stiže Džonatan Motli

Zvezda objavila: Stiže Džonatan Motli

Sport klub pre 5 minuta
Isplivali detalji iz svlačionice Francuske - krenuo je opšti haos posle govora jednog čoveka! Fudbaleri poludeli nakon…

Isplivali detalji iz svlačionice Francuske - krenuo je opšti haos posle govora jednog čoveka! Fudbaleri poludeli nakon kritika: Došlo je do ozbiljne svađe!

Kurir pre 5 minuta
Zvanično: Bomba u Zvezdi, centar stiže na Mali Kalemegdan

Zvanično: Bomba u Zvezdi, centar stiže na Mali Kalemegdan

Nova pre 5 minuta
UŽIVO: Saša Ilić pred novinarima uoči prvog kola

UŽIVO: Saša Ilić pred novinarima uoči prvog kola

Sport klub pre 5 minuta