Snimci razornog zemljotresa u Meksiku lede krv u žilama: Zgrade se "savijaju" kao da su od papira (video)

Mondo pre 4 sati  |  Aleksandar Blagić
Snimci razornog zemljotresa u Meksiku lede krv u žilama: Zgrade se "savijaju" kao da su od papira (video)

Snažan zemljotres magnitude 6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas popodne Meksiko, javlja " EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Potres je registrovan blizu granice sa Gvatemalom. Osetio se zemljotres na širokom području - od Meksiko Sitija pa sve do Salvadora. Na društvenim mrežama su se već pojavili zastrašujući snimci potresa u Meksiku na kojima se vidi kako se brojne visoke zgrade "pomeraju" kao grane na drvetu kada dune jači vetar. Potres je registrovan na oko 48 kilometara jugozapadno od grada Akiles Serdan, blizu obale meksičke savezne države Čijapas. Zemljotres je registrovan na
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