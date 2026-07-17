Strateški dijalog Srbije i SAD: Prekretnica u odnosima dve zemlje, rezultati veću narednih nekoliko meseci

Mondo pre 1 sat
Strateški dijalog Srbije i SAD: Prekretnica u odnosima dve zemlje, rezultati veću narednih nekoliko meseci

Srbija i Sjedinjene Američke Države započinju strateški dijalog, najviši institucionalni format političke saradnje između dve države, koji podrazumeva redovne razgovore i koordinaciju o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa, od ekonomije i energetike do bezbednosti, investicija i regionalne stabilnosti.

U trenutku velikih geopolitičkih promena, šta ovakav iskorak znači za Srbiju, zašto Vašington upravo sada podiže odnose sa Beogradom na viši nivo i kakve konkretne mogućnosti otvara za privredu, energetsku bezbednost i dolazak novih investicija? Da li strateški dijalog predstavlja novu fazu u odnosima dve zemlje i kakvu poruku šalje međunarodnoj zajednici? Gosti 'Usijanja' Zoran Milivojević, karijerni diplomata Dragoljub Kojčić, politički filozof dr Rajko Petrović,
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