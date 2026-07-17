ANEM i UNS: Identifikovati i procesuirati osobu koja preti Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici

N1 Info pre 9 sati  |  N1 Beograd
ANEM i UNS: Identifikovati i procesuirati osobu koja preti Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje pretnje upućene direktoru vesti N1 televizije Branislavu Šovljanskom i njegovoj porodici i poziva nadležne institucije da hitno identifikuju i procesuiraju počinioca.

Pretnja je upućena u komentaru na tekst objavljen na portalu N1 pod naslovom „Spin tabloida iz prvog reda: Od običnog protokola napravili veliku čast za Srbiju i Vučića“, a poslala ju je osoba koja se predstavlja kao„Srbin“ a koja je već slala preteće poruke redakciji. U komentarima se, među brojnim uvredama, navodi da ga "treba nabiti na kolac, na ražanj", "da te pečemo živog". S ovog istog naloga „Srbin“ samo pre nekoliko nedelja upućene su slične pretnje i
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