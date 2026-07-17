Antonijević: Nije najvažnije ko je čiji kandidat, već da REM počne da radi i pokaže da je nezavisan

N1 Info pre 30 minuta  |  Beta
Antonijević: Nije najvažnije ko je čiji kandidat, već da REM počne da radi i pokaže da je nezavisan
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ocenio je da u slučaju novog saziva Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) nije najvažnije pitanje ko je koga predložio, ili ko je čiji kandidat, već da je važnije da Savet počne da radi i da svojm odlukama pokaže da je nezavisan, stručan i dosledan. "Nezavisnost se ne dokazuje saopštenjima, već svakom pojedinačnom odlukom", rekao je Antonijević za današnje izdanje lista Politika. Sastav REM u kome
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