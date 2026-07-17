Asocijacija sudijskih pomoćnika: Izmene zakona o Pravosudnoj akademiji, sudijama i javnom tužilaštvu ugrozile bi nezavisnost pravosuđa

Asocijacija sudijskih pomoćnika saopštila je danas da bi predložene izmene Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, kojima bi završena obuka na Pravosudnoj akademiji postala jedina tačka ulaska na sudijske i javnotužilačke funkcije, ugrozile nezavisnost i samostalnost pravosuđa.

U saopštenju su naveli da se iza, kako su ocenili, naizgled tehničkih izmena zakona krije suštinsko pitanje ko će birati sudije i javne tužioce u Srbiji. Asocijacija je podsetila da Ustav Srbije propisuje da su za izbor sudija i javnih tužilaca nadležni Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva, kao nezavisni organi čija je osnovna uloga zaštita pravosuđa od političkih i drugih neprimerenih uticaja. "Ukoliko bi procena stručnosti i osposobljenosti kandidata