Motociklista poginuo sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Doma omladine

N1 Info pre 41 minuta  |  RTS
Motociklista poginuo sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Doma omladine

Vozač motocikla poginuo je sinoć, nešto pre 23 časa, u teškoj saobraćajnoj nesreći u Dečanskoj ulici u Beogradu.

Hitna pomoć dobila je sinoć u 22.57 više poziva da je jedna osoba povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Dečanskoj ulici u Beogradu, kod Doma omladine, rekla je za RTS dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći. "Nažalost, mesta reanimaciji nije bilo, jer je smrt nastupila, zatečen je bez životnih reakcija. Tom prilikom smo tražili i pomoć vatrogasaca", navela je dr Jevtić. U pet saobraćajnih nezgoda tokom noći ukupno su povređene tri osobe. Hitna pomoć je u
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