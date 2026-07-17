Stejt department čestitao Srbiji potpisivanje sporazuma Artemis: Nova era američko-srpskih odnosa

Stejt department je čestitao Srbiji pristupanje Sporazumu Artemis američke svemirske agencije NASA, koji je sinoć u Vašingtonu potpisao ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ukazujući da se time pokazuje "nova era američko-srpskih odnosa okrenuta ka budućnosti".

Stejt department u saopštenju objavljenom sinoć navodi da je Srbija 69. zemlja koja je pristupila tom sporazumu do sada, obećavajući posvećenost mirnom istraživanju i upotrebi svemira. U saopštenju se navodi da je u ime Srbije sporazum potpisao ministar spoljnih poslova Marko Đurić, i dodaje da su svedoci potpisivanja u sedištu NASA u Vašingtonu bili zamenik administratora američke svemirske agencije NASA Metju Anderson i pomoćnik američkog državnog sekretara za