Ukrajinski mediji: Tokom noći oboreno pet raketa i 115 dronova kojima su ruske snage gađale sever, istok i jug zemlje

Ukrajinska odbrana oborila je tokom noći pet raketa i 115 dronova kojim su ruske snage gađale sever, istok i jug zemlje, prenosi danas Ukrajinska pravda i navodi da je u ruskom napadu na Odesu poginulo dvoje, desetoro je ranjeno, a među njima i dvoje dece.

Avioni, jedinice protivvazdušnih raketa, sredstva za elektronsko ratovanje, jedinice bespilotnih sistema i mobilne grupe ukrajinskih odbrambenih snaga uključene su u odbijanje ruskih napada, koji i dalje traje, dodaje portal. U napadu na Herson poginula je jedna osoba, a jedna je ranjena, pošto su ruske snage gađale stambeni objekat u centru grada. Ukrajinske snage su, kao odgovor, gađale 12 plovika ruske flote "u senci" u Crnom Moru. Portal prenosi i podatke