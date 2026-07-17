Vujanić o pruzi Beograd-Budimpešta: Uspostavljanje putničkog saobraćaja tek nakon ispunjavanja svih bezbednosnih uslova

N1 Info pre 10 sati  |  FoNet
Vujanić o pruzi Beograd-Budimpešta: Uspostavljanje putničkog saobraćaja tek nakon ispunjavanja svih bezbednosnih uslova

Profesor u penziji Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić izjavio je danas FoNetu da je uspostavljanje putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta moguće tek nakon ispunjavanja svih bezbednosnih uslova, ocenjujući da rok od jednog do dva meseca nije nerealan ukoliko se otklone preostali infrastrukturni nedostaci.

Komentarišući izjavu mađarskog premijera Petera Mađara da bi putnički saobraćaj na brzoj pruzi Budimpešta–Beograd mogao da bude uspostavljen za najviše mesec ili dva, Vujanić je naglasio da bezbednost mora biti apsolutni prioritet. Vujanić je istakao da iskustva iz prethodnih infrastrukturnih nesreća u Srbiji dodatno obavezuju nadležne da nijedan objekat ne bude pušten u upotrebu dok ne ispuni sve propisane bezbednosne standarde. "Nažalost, mi imamo primer
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