Ekstremne vrućine i meteoalarm: Srbiju očekuje opasan vikend

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RHMZ izdao upozorenje na grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, uz temperature do 37 stepeni.

Srbiju danas očekuje tropski toplo vreme do 36 stepeni, dok će subota biti još vrelija sa temperaturom do 37 stepeni, posebno na jugoistoku i u Pomoravlju. Nova RTS Telegraf

RHMZ je aktivirao meteoalarme za vikend zbog ekstremnih vrućina i grmljavinskih nepogoda. Očekuju se intenzivni pljuskovi, grad i olujni vetar, a opasnost vreba u svim krajevima zemlje. Hitna upozorenja za konkretne lokacije biće izdata jedan do dva časa unapred. Blic Telegraf Danas RTV Euronews