Eskalacija sukoba SAD i Irana: Pozivi na pregovore i nastavak napada

Naslovi.ai pre 38 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Pozivi na pregovore i nastavak napada

Dok se nastavljaju vazdušni udari i iranski odgovori na baze u regionu, evropski lideri pozivaju Teheran na hitan povratak pregovorima.

Sjedinjene Američke Države nastavile su vazdušne napade na Iran šestu noć zaredom, ciljajući ključnu infrastrukturu poput mostova, železničke stanice i aerodroma, uz raspoređivanje više od 50.000 vojnika u regionu. Iran je optužio SAD za napade na civilne objekte, uključujući toranj za kontrolu pomorskog saobraćaja u luci Čabahar, nakon propalih pregovora. Kao odgovor, Iran je pokrenuo raketne napade i udare dronovima na američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Siriji, bazi El Udeid i iznad Erbila u Iraku, uz pretnje Revolucionarne garde o nastavku odgovora. Beta B92 RTS N1 Info Večernje novosti

Nemački kancelar Fridrih Merc i francuski predsednik Emanuel Makron pozvali su Iran da se vrati pregovorima kako bi se zaustavila eskalacija. Iranski napadi izazvali su značajnu štetu na ključnoj infrastrukturi u Kuvajtu, uključujući postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode, što je zvanični Kuvajt ocenio kao izuzetno opasnu eskalaciju. Predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD ostvaruju značajne uspehe, dok je Međunarodna agencija za energetiku upozorila na rizik po energetsku bezbednost zbog blokade Ormuskog moreuza, što je dovelo do rasta cena nafte. Kurir Insajder Nova ekonomija RTV

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