Eskalacija sukoba SAD i Irana: Sedma noć udara i pomorska blokada

Naslovi.ai pre 12 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Sedma noć udara i pomorska blokada

Američka vojska pojačava pritisak sedmu noć zaredom, dok pomorska blokada utiče na komercijalni saobraćaj i podiže tenzije u regionu.

Sjedinjene Američke Države nastavile su vazdušne napade na Iran sedmu noć zaredom, ciljajući ključnu infrastrukturu i vojne kapacitete. U okviru pomorske blokade, američke snage su preusmerile četiri komercijalna broda, dok je Iran uzvratio napadima na energetska postrojenja u Kuvajtu. Situacija na moru ostaje napeta nakon zaplene brodova kod Jemena. Telegraf Blic Newsmax Balkans N1 Info Kurir Beta

Nemački i francuski lideri pozvali su na pregovore, dok cena nafte Brent premašuje 86 dolara po barelu zbog straha od poremećaja u snabdevanju. Predsednik Tramp tvrdi da SAD ostvaruju uspehe, dok je Međunarodna agencija za energetiku upozorila na rizik po energetsku bezbednost. RTV Insajder Nova ekonomija

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