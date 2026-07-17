Eskalacija sukoba SAD i Irana: Vazdušni udari i šteta na infrastrukturi

Naslovi.ai pre 30 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Vazdušni udari i šteta na infrastrukturi

SAD rasporedile dodatne snage na Bliskom istoku, dok iranski napadi na baze u regionu izazivaju štetu na energetskim postrojenjima.

Sjedinjene Američke Države nastavile su vazdušne napade na Iran šestu noć zaredom, ciljajući ključnu infrastrukturu poput mostova i kontrolnih tornjeva u lukama Čabahar i Bandar Hamir, uz raspoređivanje više od 50.000 vojnika u regionu. Kao odgovor, Iran je pokrenuo raketne napade i udare dronovima na američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Siriji i bazi El Udeid, uz pretnje Revolucionarne garde o snažnijim odgovorima. Beta B92 RTS N1 Info

Iranski napadi izazvali su značajnu štetu na ključnoj infrastrukturi u Kuvajtu, uključujući postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode. Predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD ostvaruju značajne uspehe, dok je Međunarodna agencija za energetiku upozorila na rizik po energetsku bezbednost zbog blokade Ormuskog moreuza, što je dovelo do rasta cena nafte. Kurir Insajder Nova ekonomija

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