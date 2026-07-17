Poskupljenje goriva u Srbiji: Nove cene na pumpama

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Od danas litar evrodizela košta 222 dinara, a benzina 198 dinara. Cena dizela za poljoprivrednike ostaje nepromenjena na 184 dinara.

Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji važe nove, više cene goriva. Litar evrodizela košta 222 dinara, dok je cena benzina evropremijum BMB 95 utvrđena na 198 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, oba derivata poskupela su za po dva dinara. Nove cene biće na snazi do petka 24. jula. Insajder N1 Info Radio 021 In medija Nedeljnik Nova Glas Zaječara Morava info Newsmax Balkans InfoKG Rešetka Vranje news Šabačke novosti

Vlada Srbije je radi ublažavanja inflacije produžila meru smanjenja akciza za 20 odsto. Za poljoprivrednike cena dizela ostaje nepromenjena i iznosi 184 dinara, dok će Uredba o ograničenju cena važiti do sredine avgusta. Moj Novi Sad Mondo Bujanovačke Serbian News Media Jugmedia Ekapija Forbes Nova ekonomija