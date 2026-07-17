Srbija pristupila NASA programu Artemis i pokreće strateški dijalog sa SAD

Naslovi.ai pre 11 minuta
Srbija pristupila NASA programu Artemis i pokreće strateški dijalog sa SAD

Nakon potpisivanja sporazuma o istraživanju svemira, Srbija i SAD zvanično pokreću strateški dijalog, otvarajući novu fazu partnerstva.

Srbija je zvanično postala 69. potpisnica Sporazuma Artemis, međunarodnog okvira za odgovorno i mirnodopsko istraživanje svemira. Sporazum je u sedištu NASA u Vašingtonu potpisao ministar Marko Đurić, koji se tom prilikom sastao sa pomoćnicom administratora NASA Ketlin Karikom. Đurić je istakao da je ovo prva realizovana aktivnost u okviru novog Strateškog dijaloga Srbije i SAD. Serbian News Media Rešetka Bloomberg Adria RTS

Paralelno sa svemirskom saradnjom, Srbija i SAD zvanično pokreću strateški dijalog, što se ocenjuje kao značajan iskorak u odnosima. Analitičari ističu da ovo partnerstvo donosi nova očekivanja u energetici, bezbednosti i odnosima prema Kini, dok Srbija nastavlja balansiranu spoljnu politiku. N1 Info Trender BBC News

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