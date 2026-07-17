Tropske vrućine i najava grmljavinskih nepogoda

Naslovi.ai pre 18 minuta
Tropske vrućine i najava grmljavinskih nepogoda

Nakon današnjih 36 stepeni, subota donosi još toplije vreme do 37 stepeni, nakon čega sledi nagli preokret i opasne vremenske prilike.

Srbiju danas očekuje pretežno sunčano i tropski toplo vreme sa temperaturama do 36 stepeni. Najvrelije će biti u subotu, kada se očekuje do 37 stepeni, posebno na jugoistoku i u Pomoravlju, dok će nedelja doneti blago osveženje. Nova RTS Telegraf

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinske nepogode za 18, 19. i 21. jul. Očekuju se pljuskovi praćeni gradom i olujnim vetrom, a hitna upozorenja za konkretne lokacije biće izdata jedan do dva časa unapred. Danas RTV Blic Euronews

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