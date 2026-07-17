Uspostavljanje putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Budimpešta-Beograd

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Mađarski premijer Peter Mađar najavio početak saobraćaja u naredna dva meseca i posetu ministra saobraćaja Davida Vitezija Beogradu

Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još uvek ne postoji precizan datum za početak putničkog saobraćaja na mađarskoj deonici brze pruge prema Srbiji, ali je procenio da bi to moglo da se dogodi u narednih mesec ili dva. N1 Info Nova Danas RTV Insajder Radio 021

U cilju usklađivanja bezbednosne i signalne opreme, mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi posetiće Srbiju u narednim danima kako bi sa nadležnima razgovarao o koordinaciji projekta. RTS Nedeljnik Subotica.com Vreme

Stručna javnost, uključujući profesora Milana Vujanića, ocenjuje da je najavljeni rok od mesec ili dva realan ukoliko se blagovremeno otklone svi preostali infrastrukturni i bezbednosni nedostaci na pruzi. Danas N1 Info