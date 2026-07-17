Istorijski uspeh srpskih mladih fizičara: Osvojili srebrnu medalju na takmičenju u Cirihu

Na prestižnom Međunarodnom takmičenju mladih fizičara, koje je održano Cirihu, tim Srbije ostvario je istorijski uspeh osvojivši srebrnu medalju, saopštila je Fondacija 1%.

Za razliku od klasičnih Olimpijada, ovo takmičenje se zasniva na višemesečnom naučnom istraživanju otvorenih fizičkih problema i na njihovoj odbrani kroz naučnu debatu. Tim Srbije predstavljali su Tijana Savić iz Gimnazije Kraljevo, Petar Tolimir iz Gimnazije "Ruđer Bošković" u Beogradu, Milica Milićević iz Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu i Nemanja Maslak iz Prve kragujevačke gimnazije. Mentori su im bili student master studija na Fizičkom fakultetu