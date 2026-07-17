Mađar: Putnički vozovi na pruzi Budimpešta–Beograd mogli bi da krenu za mesec ili dva

Putnički saobraćaj na mađarskoj deonici brze pruge Budimpešta-Beograd mogao bi da počne za najviše jedan do dva meseca, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar, navodeći da još nema preciznog datuma za početak vožnje.

Putnički saobraćaj na mađarskoj deonici brze pruge Budimpešta–Beograd mogao bi da počne u narednih mesec ili dva, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar, ali nije precizirao tačan datum početka rada. Odgovarajući na pitanja novinara na brifingu u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana posetiti Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o koordinaciji bezbednosne opreme na pruzi