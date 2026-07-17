Ministar Glamočić: Zbog afričke kuge vanredna situacija u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, a da se očekuje da će biti proglašena u još nekoliko opština.

Ministar poljoprivrede Glamočić je ukazao da je najkritičnija situacija u Sremskom i Mačvanskom okrugu. "Najveći broj žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. To su regioni gde imamo najviše domaćih svinja, ali ima i divljih svinja. Problem je što ljudi puštaju svinje van gazdinstava, iako znaju da to ne sme, i zato će kontrola biti rigorozna, a kazne mnogo drastičnije", rekao je Glamočić za TV Prva. Kazao je da je od početka godine