Pet osoba povređeno u sudaru na auto-putu kod Sremske Mitrovice

Pet osoba povređeno je u saobraćajnoj nezgodi koja se rano tokom jutra dogodila na auto-putu kod Sremske Mitrovice, u smeru iz Beograda ka Šidu, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

Do nezgode je došlo oko sedam časova kada su se sudarila dva automobila, nakon čega je jedno od vozila sletelo sa kolovoza. Svi povređeni prevezeni su u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Prema dostupnim informacijama, na deonici auto-puta gde se dogodila nesreća nije bilo obustave saobraćaja.