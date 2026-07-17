Pojačanje na Malom Kalemegdanu: Američki centar Džonatan Motli potpisao za Crvenu zvezdu

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Pojačanje na Malom Kalemegdanu: Američki centar Džonatan Motli potpisao za Crvenu zvezdu

Američki košarkaš Džonatan Motli potpisao je za Crvenu zvezdu, saopštio je beogradski klub.

"Džonatan Motli novi je centar KK Crvena zvezda. Motli u naš klub, sa kojim je potpisao višegodišnji ugovor, stiže iz Hapoela iz Tel Aviva, gde je igrao prethodne dve sezone, a bio je član i Fenerbahčea, Lokomotive Kuban, Los Anđeles Klipersa i Dalas Maveriksa", stoji u klupskoj objavi. A post shared by KK Crvena zvezda Meridianbet (@crvenazvezdakk) Dodaje se da je Motli visok 206 centimetara i težak 104 kilograma. "Motli je izuzetno snažan i odličan skakač i našem
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