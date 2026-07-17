RHMZ najavio preokret vremena: posle 36 stepeni stižu pljuskovi i zahlađenje

U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne i kratkotrajnu kišu u planinskim predelima južne i istočne Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža prognozirana temperatura za petak je od 17 do 22 stepena, a najviša 33 do 36 stepeni. U noći između petka i subote u Vojvodini i Mačvi najavljeno je prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan vetar. U subotu ujutru će se naoblačenje iz Vojvodine uz slabljenje premeštati preko centralnih predela na jugoistok Srbije. Subota će biti pretežno sunčana, a posle podne je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova u