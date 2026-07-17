Brnabić: Vučić još jednom pozvao na dijalog, dijalog je osnova demokratskog društva

NIN pre 23 minuta  |  Tanjug
Brnabić: Vučić još jednom pozvao na dijalog, dijalog je osnova demokratskog društva
Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić danas je povodom poslednjeg poziva na dijalog koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio političkim protivnicima i svim građanima poručila da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva i upitala da li će oni prihvatiti Vučićevu pruženu ruku. "Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je pozvao sve političke protivnike, kao i sve one koji na bilo koji način žele da učestvuju u izborima
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