Policija uhapsila većinu osumnjičenih za brutalno prebijanje dečaka u Novom Sadu, za ostalima se traga

Nakon brojnih izjava svedoka i intenzivnog operativnog rada policija je uhapsila većinu napadača koji su u sredu brutalno prebili petnaestogodišnjeg dečaka u parku prekoputa Medicinske škole u Novom Sadu.

Izvor blizak istrazi naveo je da se za jednog napadača pouzdano znalo da je učestvovao u ovom napadu zato što je, za razliku od ostalih, u jednom trenutku skinuo fantomku i obratio se okupljenima koji su ostali na mestu incidenta kako bi pomogli dečaku, saznaje Blic. "Više napadača sa fantomkama i palicama iz za sada nepoznatih razloga prišlo je dečacima i devojčicama koji su sedeli u parku. Potrčali su ka dečacima u nameri da se fizički obračunaju sa njima bez