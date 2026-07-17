Policija uhapsila većinu osumnjičenih za brutalno prebijanje dečaka u Novom Sadu, za ostalima se traga

NIN pre 1 sat
Policija uhapsila većinu osumnjičenih za brutalno prebijanje dečaka u Novom Sadu, za ostalima se traga

Nakon brojnih izjava svedoka i intenzivnog operativnog rada policija je uhapsila većinu napadača koji su u sredu brutalno prebili petnaestogodišnjeg dečaka u parku prekoputa Medicinske škole u Novom Sadu.

Izvor blizak istrazi naveo je da se za jednog napadača pouzdano znalo da je učestvovao u ovom napadu zato što je, za razliku od ostalih, u jednom trenutku skinuo fantomku i obratio se okupljenima koji su ostali na mestu incidenta kako bi pomogli dečaku, saznaje Blic. "Više napadača sa fantomkama i palicama iz za sada nepoznatih razloga prišlo je dečacima i devojčicama koji su sedeli u parku. Potrčali su ka dečacima u nameri da se fizički obračunaju sa njima bez
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Pretučeni dečak u Novom Sadu i dalje u teškom, ali stabilnom stanju

Pretučeni dečak u Novom Sadu i dalje u teškom, ali stabilnom stanju

N1 Info pre 12 minuta
Mićin osudio napad na maloletnike u Novom Sadu: Niko nema pravo da ugrožava bezbednost građana

Mićin osudio napad na maloletnike u Novom Sadu: Niko nema pravo da ugrožava bezbednost građana

Insajder pre 1 sat
Drug pretučenog dečaka u Novom Sadu: Bili smo kolateralna šteta, mislili su da smo navijači Partizana

Drug pretučenog dečaka u Novom Sadu: Bili smo kolateralna šteta, mislili su da smo navijači Partizana

N1 Info pre 47 minuta
"Izbijeni su mu svi zubi, polomljena vilica..." Jezivi detalji brutalnog prebijanja dečaka u Novom Sadu: Jedan potez napadača…

"Izbijeni su mu svi zubi, polomljena vilica..." Jezivi detalji brutalnog prebijanja dečaka u Novom Sadu: Jedan potez napadača policiji otkrio njegov identitet

Kurir pre 1 sat
Mićin povodom prebijanja dečaka: "Niko nema pravo da ugrožava bezbednost naših sugrađana"

Mićin povodom prebijanja dečaka: "Niko nema pravo da ugrožava bezbednost naših sugrađana"

Radio 021 pre 2 sata
Uhapšena dvojica osumnjičenih za prebijanje maloletnika u Novom Sadu, policija traga za ostalima

Uhapšena dvojica osumnjičenih za prebijanje maloletnika u Novom Sadu, policija traga za ostalima

Luftika pre 2 sata
Maskirani mladići palicama tukli maloletnike u Novom Sadu

Maskirani mladići palicama tukli maloletnike u Novom Sadu

RINA pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPolicijaIncident

Društvo, najnovije vesti »

Podneta krivična prijava protiv Aleksandra Radića, tužilaštvo traži da se raspiše poternica

Podneta krivična prijava protiv Aleksandra Radića, tužilaštvo traži da se raspiše poternica

N1 Info pre 3 minuta
Profesor Spremić ponovo u kućnom pritvoru: Šta je bila njegova uloga u rekonstrukciji nadstrešnice?

Profesor Spremić ponovo u kućnom pritvoru: Šta je bila njegova uloga u rekonstrukciji nadstrešnice?

Mašina pre 8 minuta
Asocijacija sudijskih pomoćnika: Izmene zakona ugrožavaju nezavisnost pravosuđa

Asocijacija sudijskih pomoćnika: Izmene zakona ugrožavaju nezavisnost pravosuđa

Mašina pre 3 minuta
Gradonačelnik Zrenjanina: Situacija alarmantna, električni trotineti i skuteri nisu zabava

Gradonačelnik Zrenjanina: Situacija alarmantna, električni trotineti i skuteri nisu zabava

Insajder pre 22 minuta
Gradonačelnik Zrenjanina: Situacija alarmantna, električni trotineti i skuteri nisu zabava

Gradonačelnik Zrenjanina: Situacija alarmantna, električni trotineti i skuteri nisu zabava

N1 Info pre 27 minuta