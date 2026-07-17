Poreska uprava primila 27.900 prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2025.

NIN pre 33 minuta  |  Tanjug
Poreska uprava primila 27.900 prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2025.

Poreska uprava Srbije objavila je danas da je za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu primljeno ukupno 27.900 poreskih prijava.

U saopštenju navode da je ovo četvrta godina zaredom kako građani svoje poreske prijave podnose na osnovu unapred pripremljenih prijava koje im Poreska uprava dostavlja elektronskim putem, čime je postupak prijavljivanja značajno pojednostavljen i unapređen. Obavezu podnošenja prijave imali su građani koji su u 2025. godini ostvarili godišnji dohodak veći od 5.439.096 dinara, što predstavlja trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji, prema
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