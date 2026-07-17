Donald Tramp preti televizijama u SAD: Nisu prenosile njegovo obraćanje

Nova pre 2 sata
Donald Tramp preti televizijama u SAD: Nisu prenosile njegovo obraćanje

Dve od tri glavne američke televizijske mreže NBC i ABC, kao i CNN, nisu emitovale obraćanje Donalda Trampa u udarnom terminu u četvrtak, zbog čega je američki predsednik rekao da su se uključile u zaveru i da im treba oduzeti licence.

"Televizije sa lažnim vestima NBC i ABC su rekle da neće izveštavati o mom govoru. Takva prevara trebalo bi da znači oduzimanje njihovih licenci“, rekao je Tramp, prenosi Rojters. Stručnjaci kažu da televizije imaju široka prava iz Prvog amandmana da odluče šta će emitovati, ali dodaju da su, istorijski gledano, prenosile većinu takvih govora, jer je reč o informacijama od javnog značaja. Tramp je u govoru deklasifikovao obaveštajne podatke za koje je rekao da
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