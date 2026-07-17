Oglasio se JTOK o kriminalnoj grupi iz Jagodine: Petoro se branilo ćutanjem, jedan izneo odbranu, raspisana i poternica

Nova pre 1 sat
Oglasio se JTOK o kriminalnoj grupi iz Jagodine: Petoro se branilo ćutanjem, jedan izneo odbranu, raspisana i poternica

Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Petra Milojevića, Milana Boškovića, Aleksandra Krstića, Milana Jovanovića, Martina Milovanovića i Dejana Markovića, zbog sumnje da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe trgovali narkoticima na području Jagodine.

Kako je saopštilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), Dejan Marković nije zatečen na teritoriji Srbije i za njim je raspisana poternica. Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u okviru organizovane kriminalne grupe. Prema navodima tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je ova organizovana kriminalna grupa od početka maja ove godine do danas neovlašćeno kupovala, proizvodila, držala i
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