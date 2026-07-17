UNS: Više javno tužilaštvo u Beogradu zastrašuje novinare koji se bave temom "zvučni top"

Nova pre 58 minuta
UNS: Više javno tužilaštvo u Beogradu zastrašuje novinare koji se bave temom "zvučni top"

Udruženje novinara Srbije (UNS) optužilo je danas Više javno tužilaštvo u Beogradu da zastrašuje novinare objavljivanjem saopštenja o krivičnoj prijavi protiv vojnog analitičara Aleksandra Radića, u kom su navedeni inicijali i redakcije novinara koji su se dopisivali s njim kao i delovi njihove prepiske.

UNS je u saopštenju osudio postupak tog tužilaštva jer su u saopštenju "učinjeni prepoznatljivim svi novinari koji su radeći svoj posao legitimno kontaktirali izvor informacija". "Danas objavljeno saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kom je izneto da je podneta krivična prijava protiv vojnog analitičara i komentatora nekoliko medija Aleksandra Radića, razumemo kao poruku i upozorenje novinarima da se ne bave više temom tzv. zvučnog topa jer će i sami
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