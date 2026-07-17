Još danas tropske vrućine u Sremskoj Mitrovici: Za vikend stiže osveženje uz pljuskove

Ozon pre 31 minuta
Još danas tropske vrućine u Sremskoj Mitrovici: Za vikend stiže osveženje uz pljuskove

SREMSKA MITROVICA – Pred građanima Sremske Mitrovice je još jedan veoma topao letnji dan, dok se tokom vikenda očekuje postepeni pad temperature i nestabilnije vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom.

Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 35 stepeni, dok će duvati slab do umeren vetar promenljivog pravca. U subotu se očekuje promenljivo oblačno vreme uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura kretaće se oko 21 stepen, dok će najviša dnevna biti oko 33 stepena. Nedelja donosi nešto prijatnije vreme. I dalje će biti uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu, uz temperaturu od oko 19 do 32 stepena. Građanima
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