Koliko je milionera u Pirotu? Poreska uprava u 2025. godini evidentirala 83 prijave

Pirotske vesti pre 31 minuta
Koliko je milionera u Pirotu? Poreska uprava u 2025. godini evidentirala 83 prijave

Poreska uprava Republike Srbije saopštila je da je za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu primljeno ukupno 27.900 poreskih prijava, a među njima je i 83 prijave iz Pirota.

Obavezu podnošenja prijave imali su građani koji su tokom 2025. godine ostvarili godišnji prihod veći od 5.439.096 dinara, odnosno više od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Na području koje pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Niš, najviše prijava podneto je u Nišu – 942, zatim u Zaječaru – 538, Leskovcu – 185, Pirotu – 83, Vranju – 72, Prokuplju – 59, dok je u Kosovskoj
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