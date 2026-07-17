Iran pokrenuo odmazdu: na udaru američki vojni ciljevi u četiri zemlje

Američka vojska pokrenula sinoć novi talas vazdušnih napada, Iran uzvratio

Iran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru tokom noći i jutra kao odgovor na novi talas američkih napada na Islamsku Republiku. Iran je saopštio da je tokom noći gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu kao odgovor na američke napade na Islamsku Republiku. Iran navodi da je u Kuvajtu dronovima gađao „položaje američkih snaga i centre za logističku podršku” američke vojske, prenela je iranska novinska agencija IRNA. Kuvajt je