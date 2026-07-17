Iran pokrenuo odmazdu: na udaru američki vojni ciljevi u četiri zemlje

Politika pre 21 minuta
Iran pokrenuo odmazdu: na udaru američki vojni ciljevi u četiri zemlje

Američka vojska pokrenula sinoć novi talas vazdušnih napada, Iran uzvratio

Iran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru tokom noći i jutra kao odgovor na novi talas američkih napada na Islamsku Republiku. Iran je saopštio da je tokom noći gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu kao odgovor na američke napade na Islamsku Republiku. Iran navodi da je u Kuvajtu dronovima gađao „položaje američkih snaga i centre za logističku podršku” američke vojske, prenela je iranska novinska agencija IRNA. Kuvajt je
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BLISKOISTOČNI SUKOB: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Iran, Iran gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Iran, Iran gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru

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