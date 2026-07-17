Peking: Kina nema interes da utiče na američke izbore

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Peking: Kina nema interes da utiče na američke izbore

„Trampove tvrdnje o mešanju u izbore su neosnovane i zlonamerne”

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian izjavio je danas da je Kina odbacila tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da se mešala u američke izbore, ocenjujući ih kao neosnovane i zlonamerne. Đian je na redovnoj konferenciji za novinare rekao da su takve optužbe „potpuno izmišljene" i da je odavno dokazano da nemaju uporište u činjenicama, preneo je Global tajms. Lin je rekao da Kina dosledno poštuje princip nemešanja u unutrašnje poslove
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