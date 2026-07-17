Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Pravo u centar pre 33 minuta  |  Maria Popović
Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu
Savo Đurić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu u penziji, izjavio je, komentarišući to što je beogradski Apelacioni sud treći put ukinuo potvrdu optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu i vratio je Višem sudu da o njoj odlučuje, da zakon nema odredbu po kojoj bi mogao da ograniči koliko puta apelacija iz sličnih razloga može da vraća optužnicu na ponovno odlučivanje, ali da Apelacioni sud ima opciju da to prekine ukoliko želi. „Vanpretresno veće Apelacionog
Otvori na pravoucentar.rs

Povezane vesti »

Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Beta pre 34 minuta
Apelacioni sud treći put vraća optužnicu za slučaj „Nadstrešnica“ koji vodi VJT: Sagovornici Danasa sumnjaju da se slučaj…

Apelacioni sud treći put vraća optužnicu za slučaj „Nadstrešnica“ koji vodi VJT: Sagovornici Danasa sumnjaju da se slučaj namešta Beogradu

Danas pre 22 minuta
Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Serbian News Media pre 34 minuta
Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Radio sto plus pre 9 minuta
Sudija: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Sudija: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

N1 Info pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Pet godina od urušavanja zgrade na Vračaru, stambeno pitanje stanara još nije rešeno

Pet godina od urušavanja zgrade na Vračaru, stambeno pitanje stanara još nije rešeno

N1 Info pre 22 minuta
Ante Tomić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Ante Tomić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 22 minuta
Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Beta pre 34 minuta
Pet godina od urušavanja zgrade na Vračaru, institucije bez odgovora za stanare

Pet godina od urušavanja zgrade na Vračaru, institucije bez odgovora za stanare

Beta pre 9 minuta
Apelacioni sud treći put vraća optužnicu za slučaj „Nadstrešnica“ koji vodi VJT: Sagovornici Danasa sumnjaju da se slučaj…

Apelacioni sud treći put vraća optužnicu za slučaj „Nadstrešnica“ koji vodi VJT: Sagovornici Danasa sumnjaju da se slučaj namešta Beogradu

Danas pre 22 minuta