Đurić: Ako želi, Apelacioni sud može da stavi van snage optužnicu beogradskog VJT za nadstrešnicu

Savo Đurić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu u penziji, izjavio je, komentarišući to što je beogradski Apelacioni sud treći put ukinuo potvrdu optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu i vratio je Višem sudu da o njoj odlučuje, da zakon nema odredbu po kojoj bi mogao da ograniči koliko puta apelacija iz sličnih razloga može da vraća optužnicu na ponovno odlučivanje, ali da Apelacioni sud ima opciju da to prekine ukoliko želi. „Vanpretresno veće Apelacionog