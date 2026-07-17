Grad Prokuplje deveti put promenio plan javnih nabavki

Prokuplje press pre 2 sata  |  Biljana Roganović
Grad Prokuplje deveti put promenio plan javnih nabavki

U ovoj godini već deveti put se menja plan javnih nabavki Grada Prokuplja.

Ovoga puta razlog je nabavka udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola u Prokuplju. Za tu namenu planirano je da se da nešto više od 8, 6 miliona dinara. To je inače nešto što se znalo i kod prvog plana javnih nabavki, ali kao i ranije, Gradu je lakše da stalno menja plan nabavki, nego da ga napravi ljudski. Ukoliko želite da podržite rad sajta, donaciju možete uplatiti putem žiro- računa: 160-6000001938574-59 ili možete da skenirate QR kod:
Otvori na prokupljepress.com

Povezane vesti »

Poreska: Vranje ima 72 milionera

Poreska: Vranje ima 72 milionera

Vranje news pre 1 sat
Koliko je milionera u Pirotu? Poreska uprava u 2025. godini evidentirala 83 prijave

Koliko je milionera u Pirotu? Poreska uprava u 2025. godini evidentirala 83 prijave

Pirotske vesti pre 2 sata
Koliko zarađuju najbogatiji u Srbiji?

Koliko zarađuju najbogatiji u Srbiji?

Kamatica pre 2 sata
Prokuplje ima čak 59 milionera

Prokuplje ima čak 59 milionera

Prokuplje press pre 3 sata
Verovali ili ne, u Leskovcu živi 185 poreskih „milionera“: Zaradili više od 5,4 miliona dinara tokom 2025. godine

Verovali ili ne, u Leskovcu živi 185 poreskih „milionera“: Zaradili više od 5,4 miliona dinara tokom 2025. godine

Rešetka pre 3 sata
U Nišu prijavljena 942 milionera

U Nišu prijavljena 942 milionera

Južne vesti pre 4 sati
Novi Pazar među gradovima s najmanje prijavljenih „milionera“

Novi Pazar među gradovima s najmanje prijavljenih „milionera“

Sandžak press pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Prokuplje

Ekonomija, najnovije vesti »

Promo proizvodi OpenAI i Antropika dostižu velike sume na Ibeju: Zašto su kupci spremni da plate stotine dolara

Promo proizvodi OpenAI i Antropika dostižu velike sume na Ibeju: Zašto su kupci spremni da plate stotine dolara

Forbes pre 13 minuta
Uspostavljanje putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Budimpešta-Beograd

Uspostavljanje putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Budimpešta-Beograd

Naslovi.ai pre 4 minuta
Poznato kada bi mogao da krene voz između Beograda i Budimpešte - čekaju se završne provere

Poznato kada bi mogao da krene voz između Beograda i Budimpešte - čekaju se završne provere

Kamatica pre 8 minuta
Memić: Devizni priliv u maju 255 miliona evra, rast od 16 odsto u odnosu na isti mesec 2025.

Memić: Devizni priliv u maju 255 miliona evra, rast od 16 odsto u odnosu na isti mesec 2025.

RTV pre 13 minuta
Nastavak strateškog dijaloga sa SAD: Đurić pominje izgradnju gasnih interkonektora i širenje Fulbrajt programa

Nastavak strateškog dijaloga sa SAD: Đurić pominje izgradnju gasnih interkonektora i širenje Fulbrajt programa

N1 Info pre 13 minuta