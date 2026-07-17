Grad Prokuplje deveti put promenio plan javnih nabavki

U ovoj godini već deveti put se menja plan javnih nabavki Grada Prokuplja.

Ovoga puta razlog je nabavka udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola u Prokuplju. Za tu namenu planirano je da se da nešto više od 8, 6 miliona dinara. To je inače nešto što se znalo i kod prvog plana javnih nabavki, ali kao i ranije, Gradu je lakše da stalno menja plan nabavki, nego da ga napravi ljudski. Ukoliko želite da podržite rad sajta, donaciju možete uplatiti putem žiro- računa: 160-6000001938574-59 ili možete da skenirate QR kod: