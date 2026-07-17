Na današnji dan: Umrli Bili Holidej i Fanđo, "Sojuz 19" i "Apolo 18" se spojili u Zemljinoj orbiti

Radio 021 pre 56 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Umrli Bili Holidej i Fanđo, "Sojuz 19" i "Apolo 18" se spojili u Zemljinoj orbiti

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 17. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1453 - U bici kod Kastijona Francuzi su postigli odlučujuću pobedu nad Englezima koja je dovela do okončanja Stogodišnjeg rata. 1762 - Ubijen je ruski car Petar III tri dana nakon što je oboren sa vlasti i zatvoren. Presto je preuzela njegova supruga Katarina II (Velika), koja je kasnije postala jedan od najčuvenijih ruskih vladara. 1790 - Umro je škotski ekonomista Adam Smit, uz Dejvida Rikarda, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 17. jul

Na današnji dan, 17. jul

Šabačke novosti pre 1 sat
Vremeplov: Streljan Dragoljub Draža Mihailović

Vremeplov: Streljan Dragoljub Draža Mihailović

RTV pre 3 sata
Na današnji dan, 17. jul

Na današnji dan, 17. jul

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglSojuz

Društvo, najnovije vesti »

Evropska komisija menja pravila: Velike promene za sve banke, evo šta je krajnji cilj

Evropska komisija menja pravila: Velike promene za sve banke, evo šta je krajnji cilj

Blic pre 1 minut
Svaki grad ima svoje „CE“ trenutke: Male pauze koje menjaju ritam dana

Svaki grad ima svoje „CE“ trenutke: Male pauze koje menjaju ritam dana

Danas pre 1 minut
Nezavisne institucije Srbije pred izazovima: Ovlašćenja postoje, ali prepreke ostaju - šta dalje?

Nezavisne institucije Srbije pred izazovima: Ovlašćenja postoje, ali prepreke ostaju - šta dalje?

Newsmax Balkans pre 2 minuta
AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend i smenu turista u jeku letnje sezone, moguće kolone i čekanja na granicama

AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend i smenu turista u jeku letnje sezone, moguće kolone i čekanja na granicama

N1 Info pre 6 minuta
Na današnji dan: Umrli Bili Holidej i Fanđo, "Sojuz 19" i "Apolo 18" se spojili u Zemljinoj orbiti

Na današnji dan: Umrli Bili Holidej i Fanđo, "Sojuz 19" i "Apolo 18" se spojili u Zemljinoj orbiti

Radio 021 pre 56 minuta