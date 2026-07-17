Na današnji dan: Umrli Bili Holidej i Fanđo, "Sojuz 19" i "Apolo 18" se spojili u Zemljinoj orbiti

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 17. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1453 - U bici kod Kastijona Francuzi su postigli odlučujuću pobedu nad Englezima koja je dovela do okončanja Stogodišnjeg rata. 1762 - Ubijen je ruski car Petar III tri dana nakon što je oboren sa vlasti i zatvoren. Presto je preuzela njegova supruga Katarina II (Velika), koja je kasnije postala jedan od najčuvenijih ruskih vladara. 1790 - Umro je škotski ekonomista Adam Smit, uz Dejvida Rikarda, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije.