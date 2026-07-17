Paunović o svojoj izjavi: Trebalo je da kažem deportacija, a ne etničko čišćenje, da izbegnem da me razapinju

Radio 021 pre 3 sata  |  N1
Paunović o svojoj izjavi: Trebalo je da kažem deportacija, a ne etničko čišćenje, da izbegnem da me razapinju

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da je sedam sekundi iz njenog intervjua Kuriru "maliciozno izvučeno" kako bi bila optužena za etničko čišćenje. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Istovremeno je, međutim, ponovila stavove izrečene u spornom intervjuu, samo što je kazala da je možda bilo bolje da je upotrebila termin deportacija, a ne etničko čišćenje, kako bi izbegla da je "razapinju", prenosi N1. Podsetimo, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i funkcionerka SPS-a Snežana Paunović izjavila je u intervju koji je prošlog vikenda emitovan na Kurir TV da bi, da je bila na mestu tadašnjeg predsednika SR Jugolsavije Slobodana
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