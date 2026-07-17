Verovali ili ne, u Leskovcu živi 185 poreskih „milionera“: Zaradili više od 5,4 miliona dinara tokom 2025. godine

Rešetka pre 6 sati
Verovali ili ne, u Leskovcu živi 185 poreskih „milionera“: Zaradili više od 5,4 miliona dinara tokom 2025. godine

Ukupno 185 građana Leskovca podnelo je poreske prijave za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu, pokazuju podaci Poreske uprave Srbije. Reč je o građanima koji su tokom prošle godine ostvarili prihode veće od 5.439.096 dinara, što je zakonski prag za podnošenje ove prijave.

Poreska uprava saopštila je da je za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu primljeno ukupno 27.900 poreskih prijava na teritoriji cele Srbije. Prema podacima Odseka za koordinaciju poreske kontrole Niš, na području juga Srbije podnet je sledeći broj prijava: To znači da je Leskovac drugi grad na jugu Srbije po broju građana koji su ostvarili prihode iznad zakonskog praga, odmah iza Niša. Obavezu podnošenja prijave imali su građani čiji je
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