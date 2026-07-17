Srbija pristupila Artemis programu, Đurić potpisao sporazum u sedištu NASA

RINA pre 40 minuta
Srbija pristupila Artemis programu, Đurić potpisao sporazum u sedištu NASA

VAŠINGTON - Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić potpisao je u sedištu NASA u Vašingtonu sporazum kojim je Srbija pristupila Artemis svemirskom programu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić je poručio da ovaj čin predstavlja važan korak za zemlju koja svoju budućnost gradi na znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji. On je naveo da pristupanje Artemis programu predstavlja potvrdu opredeljenja Srbije za poštovanje međunarodnog prava, naučni napredak i zajedničko delovanje država u istraživanju svemira. Ministar je istakao da najveći rezultati nauke nastaju kada se znanje i resursi udruže. Đurić je naglasio da su sporazumi Artemis utemeljeni na
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