Arakči: Napadi SAD su ratni zločin; Bela kuća: Iran nastavlja razgovore

RTS pre 24 minuta
Arakči: Napadi SAD su ratni zločin; Bela kuća: Iran nastavlja razgovore

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležene eksplozije, između ostalog, u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum.

Iranska vojska saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Prema navodima Teherana, gađani su radarski sistemi, komunikaciona infrastruktura, rezervoari goriva i objekti u kojima su raspoređeni američki vojnici. Istovremeno, iranski mediji izvestili su o više eksplozija u priobalnim delovima zemlje, nakon novog talasa američkih udara. Eksplozije su, prema tim
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