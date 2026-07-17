Arakči: Napadi SAD su ratni zločin; Bela kuća: Iran nastavlja razgovore

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležene eksplozije, između ostalog, u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum.

Iranska vojska saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Prema navodima Teherana, gađani su radarski sistemi, komunikaciona infrastruktura, rezervoari goriva i objekti u kojima su raspoređeni američki vojnici. Istovremeno, iranski mediji izvestili su o više eksplozija u priobalnim delovima zemlje, nakon novog talasa američkih udara. Eksplozije su, prema tim