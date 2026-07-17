Fenerbahče ne staje sa pojačanjima - Klajburn novo je pojačanje Šarunasa Jasikevičijusa

RTS pre 2 sata
Fenerbahče ne staje sa pojačanjima - Klajburn novo je pojačanje Šarunasa Jasikevičijusa

Iskusni američki košarkaš Vil Klajburn novi je član Fenerbahčea, potvrdio je turski klub. Doskorašnji igrač Barselone potpisao je jednogodišnji ugovor i pridružio se timu koji sa klupe predvodi Šarunas Jasikevičijus.

Vil Klajburn u Istanbul stiže kao veliko pojačanje nakon jedne sezone provedene u Barseloni. Katalonski klub iskoristio je opciju da izađe iz ugovora sa njim, čime je Amerikanac postao slobodan igrač. U Fenerbahčeu ga vide kao adekvatnu zamenu za Tarika Biberovića, koji je napustio klub ovog leta kako bi se preselio u NBA ligu. Očekuje se da bivši najkorisniji igrač fajnal-fora Evrolige iz 2019. godine preuzme značajnu ofanzivnu ulogu na pozicijama krila i krilnog
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