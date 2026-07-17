Raketirana Odesa, ima stradalih; ukrajinski dronovi pogodili 12 ruskih plovila u Crnom moru

RTS pre 5 minuta
Raketirana Odesa, ima stradalih; ukrajinski dronovi pogodili 12 ruskih plovila u Crnom moru

Rat u Ukrajini – 1.605 dan. Najmanje dve osobe su stradale, a šest ih je povređeno u ruskom raketnom napadu na Odesu, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Istovremeno, ukrajinski dronovi pogodili su još 12 ruskih plovila u Crnom moru, izjavio je komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi.

Dronovi pogodili 12 ruskih plovila u Crnom moru Ukrajinski dronovi pogodili su još 12 ruskih plovila u Crnom moru, izjavio je komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi. Prema njegovim rečima, među pogođenim ciljevima su devet teretnih brodova, jedan tanker, jedan brod za prevoz tečnog gasa i jedan tegljač. Brovdi je na Telegramu naveo da je od početka meseca u Azovskom i Crnom moru pogođeno ukupno 159 ruskih plovila. (Reuters) Opširnije Kraće
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