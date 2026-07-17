Spoljne jedinice klima-uređaja ne smeju da budu na fasadi – ako su već tu, moraju li da se uklone

Klima-uređaj na fasadi, veš koji se suši na terasi, zastakljen balkon ili saksije na ogradi – šta su navike, a gde počinju pravila kućnog reda i propisi? Šta je dozvoljeno, a šta može da nas košta opomene ili kazne?

Prema propisima, ne bi smelo iz klima-uređaja da kaplje na prolaznike. Profesionalni upravnik Dejan Vujičić navodi da bi vlasnici trebalo kondenz od klime ili da uvedu u stan ili na terasu gde može da kaplje, na primer, u flašu. Kada komšijska molba ne da rezultate, u ovakvim slučajevima reaguju inspekcije Grada. Opominju i onda se rešava problem. "Sa druge strane zgrade imamo klasičan primer da je čovek, mada nije smeo, stavio novi oluk pa je u taj oluk stavio tu