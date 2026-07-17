Tramp ponovo u sukobu s medijima: "Oduzeti licence televizijama koje nisu prenosile moj govor"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da televizijskim mrežama koje nisu prenosile njegovo obraćanje u udarnom terminu o bezbednosti izbora treba oduzeti dozvole za emitovanje, nakon što pojedine velike televizijske mreže nisu uživo prenosile njegov govor, u kojem je izneo tvrdnje o navodnom stranom uticaju na američki izborni sistem.

Donald Tramp je, piše američki Politiko, kritikovao televizijske mreže Si-En-En, Ej-Bi-Si i En-Bi-Si zbog odluke da ne emituju direktan prenos njegovog govora, u kojem je tvrdio da je Kina nezakonito pristupila podacima o milionima američkih birača u okviru šireg nastojanja da utiče na izbore u SAD 2018. i 2020. godine. "U retkom potezu, Ej-Bi-Si i En-Bi-Si, televizije lažnih vesti, odlučile su da ne prenose ovaj govor. Znale su o čemu je reč. Prevara poput ove