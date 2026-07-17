Upozorenja na afričku kugu na ulazima u sela, više od 26.000 grla eutanazirano ili uginulo

Virus afričke kuge svinja aktivan je u šest okruga. Od početka godine, zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze.

Domaćinstva koja imaju i još gaje svinje u Provu se gotovo mogu prebrojati na prste. Za dva meseca, bolest je potvrđena u više od 100 domaćinstava. Prema rečima nadležnih, eutanazirano je više od 2.000 grla. Svakog dana se beleže novi slučajevi zaraze u opštini Vladimirci. Upozorenja na afričku kugu na ulazima u sela. U opštini Vladimirci, bolest je prisutna u devet naselja. "Prvo mi se krmača suprasna razbolela, posle druga, počela i ona, vepar treći. Ja sam