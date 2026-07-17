Bela kuća objavila dokumenta o ranjivostima američkog izbornog sistema

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Bela kuća objavila dokumenta o ranjivostima američkog izbornog sistema

VAŠINGTON - Bela kuća objavila je danas dokumenta, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, koja se odnose na moguće mešanje Kine u američke izbore, ranjivosti izbornog sistema, navode o biračima koji nisu državljani SAD i ranije procene američkih obaveštajnih službi o stranim uticajima.

Bela kuća ističe da pomenuta dokumenta ukazuju na bezbednosne slabosti američkog izbornog sistema pred predstojeće izbore za Kongres, dok istovremeno tvrdi da cilj objavljivanja nije ponovno osporavanje rezultata ranijih izbora, već unapređenje zaštite izbornog procesa. Istovremeno, zvaničnici administracije tvrde da pojedine informacije godinama nisu bile dostupne najvišim američkim zvaničnicima, preneo je CNN. Prema dokumentima, američke obaveštajne službe
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