Festival evropskog filma Palić počinje 18. jula - pet dana vrhunskog evropskog filma i susreta autora

RTV pre 30 minuta  |  RTV (Maja Mitrović)
Festival evropskog filma Palić počinje 18. jula - pet dana vrhunskog evropskog filma i susreta autora

PALIĆ - Na Letnjoj pozornici na Paliću biće prikazano više desetina ostvarenja iz evropske produkcije, a tradicionalna nagrada "Aleksandar Lifka" ove godine pripašće Radošu Bajiću i Kornelu Mundrucu.

Ljubitelje sedme umetnosti od 18. do 22. jula očekuje 33. izdanje Festivala evropskog filma Palić, koji će i ove godine na Paliću i u Subotici okupiti istaknute autore, filmske profesionalce i publiku iz zemlje i inostranstva. Festival će svečano biti otvoren u petak, 18. jula u 21 čas na Letnjoj pozornici na Paliću, projekcijom nemačkog filma „Ah ta praznina, ta strašna praznina“ reditelja Simona Verhovena. Tokom pet festivalskih dana publika će imati priliku da
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