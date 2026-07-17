Jačina zemljotresa koji je pogodio Meksiko smanjena na 7,3 stepena, nema žrtava

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Jačina zemljotresa koji je pogodio Meksiko smanjena na 7,3 stepena, nema žrtava

MEKSIKO SITI - Američki geološki zavod smanjio je jačinu zemljotresa koji je danas pogodio područje kod Puerto Madera, na jugu Meksika, sa 7,4 na 7,3 stepena, za sada nema prijavljenih žrtava niti veće materijalne štete.

Nakon zemljotresa je izdato upozorenje na cunami za delove obale Meksika i Gvatemale. Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum izjavila je da nema izveštaja o šteti u saveznim državama Čijapas i Tabasko, dok je predsednik Gvatemale Bernardo Arevalo saopštio da za sada nema poginulih, prenosi Skaj njuz. Puerto Madero se nalazi na obali Tihog okeana, u blizini granice sa Gvatemalom, prenosi Rojters. Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, saopštio je Američki
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